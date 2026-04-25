Радимов сказал, что нужно изменить в игре «Зенита»

25 апреля, 14:49
4

Бывший зенитовец Владислав Радимов отметил падение результативности нападающего Александра Соболева.

  • Соболев не забил в четвертой игре подряд.
  • В этом сезоне на счету форварда 10 голов и 3 ассиста в 34 матчах.

– Мне кажется, Соболев настолько зависимый игрок, что его надо, конечно, снабжать мячами. Я думаю, что подач с флангов должно быть больше в этом плане.

Когда-то Семака ругали, что слишком много подач с флангов. Теперь ругают, что слишком мало этих подач.

Поэтому, повторюсь, его надо снабжать мячами, и передачи отдавать и с фланга, и так далее, а не так, чтобы он где-то в центре подбирал мяч, разгонял атаки и прочее. Это, конечно, не его.

– Дуран как альтернатива не подходит пока, получается?

– Понятно, что все ожидали от него большего, чем два мяча, забитых с пенальти. Но мне кажется, у Дурана есть проблема в том, что он не адаптирован к нашему чемпионату, он не понимает, что здесь сложно.

Я видел, как он работал с мячом, я на тренировках был – абсолютно нормально. Он здоровый, видно, что потенциал у него громадный. Но то, что он его не использует и близко, даже на 50%, это тоже очевидно.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Интерес
1777118883
Ничего, пусть тонут естественным путём.Сотни миллионов тянут на дно.
Ответить
Бумбраш
1777123118
Надо Джонов побольше, Алехандро Дельфиньо в Джона переименуйте
Ответить
Hector вернулся
1777128561
Если серьёзно и думаю многие адекватные болелы ****** согласятся главный трансфер это Семак на выход. Игры с ним у зенита уже давно нет.
Ответить
