Радимов сказал, что нужно изменить в игре «Зенита»

Бывший зенитовец Владислав Радимов отметил падение результативности нападающего Александра Соболева.

Соболев не забил в четвертой игре подряд.

В этом сезоне на счету форварда 10 голов и 3 ассиста в 34 матчах.

– Мне кажется, Соболев настолько зависимый игрок, что его надо, конечно, снабжать мячами. Я думаю, что подач с флангов должно быть больше в этом плане.

Когда-то Семака ругали, что слишком много подач с флангов. Теперь ругают, что слишком мало этих подач.

Поэтому, повторюсь, его надо снабжать мячами, и передачи отдавать и с фланга, и так далее, а не так, чтобы он где-то в центре подбирал мяч, разгонял атаки и прочее. Это, конечно, не его.

– Дуран как альтернатива не подходит пока, получается?

– Понятно, что все ожидали от него большего, чем два мяча, забитых с пенальти. Но мне кажется, у Дурана есть проблема в том, что он не адаптирован к нашему чемпионату, он не понимает, что здесь сложно.

Я видел, как он работал с мячом, я на тренировках был – абсолютно нормально. Он здоровый, видно, что потенциал у него громадный. Но то, что он его не использует и близко, даже на 50%, это тоже очевидно.