В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»

Кристофер Мартинс, полузащитник «Спартака», высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

– Хорошая игра. Мы действовали компактно, грамотно в обороне и атаке, бились за друг за друга. К сожалению, два стандарта, два пропущенных мяча – и минус три очка.

– Казалось, что «Спартак» наиграл на больше голов. Почему не получилось забить?

– Все верно, у нас были моменты. Но, к сожалению, всякий раз на пути мяча оказывался то защитник, то вратарь, либо мы принимали неверное решение. Надо делать выводы.