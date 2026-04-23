В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»

Кристофер Мартинс, полузащитник «Спартака», высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
– Хорошая игра. Мы действовали компактно, грамотно в обороне и атаке, бились за друг за друга. К сожалению, два стандарта, два пропущенных мяча – и минус три очка.
– Казалось, что «Спартак» наиграл на больше голов. Почему не получилось забить?
– Все верно, у нас были моменты. Но, к сожалению, всякий раз на пути мяча оказывался то защитник, то вратарь, либо мы принимали неверное решение. Надо делать выводы.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
Источник: «Матч ТВ»