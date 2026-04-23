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  • В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»

В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»

23 апреля, 22:55
3

Кристофер Мартинс, полузащитник «Спартака», высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Хорошая игра. Мы действовали компактно, грамотно в обороне и атаке, бились за друг за друга. К сожалению, два стандарта, два пропущенных мяча – и минус три очка.

– Казалось, что «Спартак» наиграл на больше голов. Почему не получилось забить?

– Все верно, у нас были моменты. Но, к сожалению, всякий раз на пути мяча оказывался то защитник, то вратарь, либо мы принимали неверное решение. Надо делать выводы.

  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
  • «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Люксембург. Национальный дивизион Краснодар Спартак Мартинс Кристофер
Комментарии (3)
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Garrincha58
1776976773
Вы играли с чемпионом и с будущим чемпионом так что надо радоваться что играли большую часть матча с небольшим преимуществом, но на концовку у вас силёнок не хватило
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Интерес
1776977638
Слабое утешение.
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Strig
1777006122
играли лучше... но моменты создавались вяло ... а те что были надо реализовывать... без этого ну НИКАК
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