Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Игра состоится 25 апреля, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Ороз, Чернов, Божин, Костанца, Витюгов, Баньяц, Рахманович, Олейников.

Главный тренер: Сергей Булатов

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Чевардин, Бакаев, Батраков, Воробьeв.

Главный тренер: Михаил Галактионов

