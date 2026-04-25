Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 25 апреля 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 25 апреля 2026

Сегодня, 15:51

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Игра состоится 25 апреля, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Ороз, Чернов, Божин, Костанца, Витюгов, Баньяц, Рахманович, Олейников.

Главный тренер: Сергей Булатов

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Чевардин, Бакаев, Батраков, Воробьeв.

Главный тренер: Михаил Галактионов

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 