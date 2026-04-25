Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал уверенную победу над «Локо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил исход матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).
«В матче понравился настрой команды и единение на скамейке. Мы ощущаем, что команда живет одной целью.
К этой цели мы сделали большой шаг, но ничего не решили основательно, потому что команды, которые рядом в таблице, тоже берут очки», – сказал Булатов.
- «Локомотив» остается на третьем месте.
- «Крылья Советов» покинули зону переходных матчей.
- Самарцы» не побеждали в основное время восемь матчей подряд.
Источник: «Матч ТВ»