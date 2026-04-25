Комментарий Галактионова после поражения «Локо» от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

– Насколько убедили игроки, вышедшие на замену по ходу матча?

– Они сыграли достаточно хорошо. Пиняев обострял, жалко, что уровень готовности не позволяет ему проводить полноценный матч. Салтыков достаточно неплохо вышел, в атаке Комличенко старался с Верой.

– В этом сезоне три матча против «Крыльев Советов», и трижды ваша команда пропускает три мяча. Из‑за чего, на ваш взгляд, это произошло?

– Я не готов на эту тему рассуждать, сложно говорить, потому что даже при счете 0:1 у Пруцева был сумасшедший момент, нужно было забивать. Начало второго тайма осталось за нами, два момента было у Батракова и Фассона, забивай с метра и все. Сказали ребятам, что все в наших руках, осталось три матча, надо двигаться вперед, понятно, что поражение неприятное, но соперник оборонялся большими силами.