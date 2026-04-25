Раскрыта главная трансферная цель «Зенита» на лето

«Зенит» собирается усилить правый фланг обороны во время летнего трансферного окна.
Петербургский клуб возобновил интерес к крайнему защитнику «Олимпиакоса» Коштинье.
За португальского фулбека «Зенит» готов заплатить до 15 миллионов евро. Это приоритетная цель сине-бело-голубых.
- Вице-чемпион РПЛ уже пытался купить Коштинью в феврале 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- В этом сезоне игрок провел 31 матч во всех турнирах, оформив 1+1.
- «Зенит» летом могут покинуть сразу два правых защитника – Арсен Адамов и Вячеслав Караваев.
Источник: «Mash на спорте»