Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раскрыта главная трансферная цель «Зенита» на лето

25 апреля, 12:24
17

«Зенит» собирается усилить правый фланг обороны во время летнего трансферного окна.

Петербургский клуб возобновил интерес к крайнему защитнику «Олимпиакоса» Коштинье.

За португальского фулбека «Зенит» готов заплатить до 15 миллионов евро. Это приоритетная цель сине-бело-голубых.

  • Вице-чемпион РПЛ уже пытался купить Коштинью в феврале 2025 года.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • В этом сезоне игрок провел 31 матч во всех турнирах, оформив 1+1.
  • «Зенит» летом могут покинуть сразу два правых защитника – Арсен Адамов и Вячеслав Караваев.

Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Олимпиакос Зенит Коштинья
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1777111765
Еще больше Джонов !!!)...
Ответить
Я не PобоT
1777112206
К Лиге Чемпионов готовятся.)))
Ответить
Garrincha58
1777112356
я был уверен главная цель Зенита летом найти нового тренера
Ответить
Цугундeр
1777113596
)) Лимит для лохов !))
Ответить
Интерес
1777114718
Латерали были, теперь фулбеки...Куда классическим бедным защитникам податься?
Ответить
Бумбраш
1777115851
Я уж подумал милер Дюрана усыновит, гражданство даст и будет россиянин Дюран пылить просторы баклан-ворены))))
Ответить
Император 1
1777116466
Зениту напы нужны и тренер
Ответить
ПалкоВводецъ007
1777125474
Нужна встряска. Может Серёжу поменять. Некоторые бразильцы засиделись. Понятно, что судьи топят Зенит, но надо просто много забивать. Тогда и судьи не помеха. Гыгыгы
Ответить
Hector вернулся
1777126869
А как же лимит? Или его сразу натурализуют)
Ответить
СильныйМозг
1777186273
Я так понял, что нападающий у нас топовый.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 