Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил, какой футболист ему нравится больше – Диего Марадона или Лионель Месси.

– Вопрос, который разбивает каждому аргентинцу сердце пополам. Вот если бы тебе сказали: что бы ни произошло, нужно точно выбирать – Марадона или Месси?

– Ой! Сложно (смеeтся). Я думаю, что здесь вопрос вкуса.

Марадона был лучшим в своe время, и Месси в настоящее время. Но Марадона мне нравится больше.