Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной

Вчера, 20:30
1

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил, какой футболист ему нравится больше – Диего Марадона или Лионель Месси.

– Вопрос, который разбивает каждому аргентинцу сердце пополам. Вот если бы тебе сказали: что бы ни произошло, нужно точно выбирать – Марадона или Месси?

– Ой! Сложно (смеeтся). Я думаю, что здесь вопрос вкуса.

Марадона был лучшим в своe время, и Месси в настоящее время. Но Марадона мне нравится больше.

  • Летом 2024 года «Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
  • С тех пор хавбек забил 21 гол и сделал 16 ассистов в 67 матчах.
  • Сейчас стороны близки к продлению контракта, истекающего в 2027-м.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Комментарии (1)
alefreddy
1776966472
Марадона уникум
