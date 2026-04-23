Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил, какой футболист ему нравится больше – Диего Марадона или Лионель Месси.
– Вопрос, который разбивает каждому аргентинцу сердце пополам. Вот если бы тебе сказали: что бы ни произошло, нужно точно выбирать – Марадона или Месси?
– Ой! Сложно (смеeтся). Я думаю, что здесь вопрос вкуса.
Марадона был лучшим в своe время, и Месси в настоящее время. Но Марадона мне нравится больше.
- Летом 2024 года «Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 21 гол и сделал 16 ассистов в 67 матчах.
- Сейчас стороны близки к продлению контракта, истекающего в 2027-м.
Источник: ютуб-канал «Спартака»