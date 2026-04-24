«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире три встречи 27-го тура РПЛ.
- 25 апреля, 19:30 мск: «Рубин» – ЦСКА;
- 26 апреля, 17:00: «Краснодар» – «Динамо Мх»;
- 26 апреля, 19:30: «Зенит» – «Ахмат».
Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».
В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
Источник: «Матч ТВ»