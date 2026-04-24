«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
«Незаслуженное поражение в игре с «Краснодаром», – написали красно-белые.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
- Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
