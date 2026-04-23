В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона

Кристофер Мартинс, полузащитник «Спартака», высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

– Мы играли хорошо, компактно. Но два‑три удара «Краснодара» привели к голам и вылились в поражение.

– Какая у «Спартака» главная задача на остаток сезона? Важно забрать Кубок России или побороться за определенное место в РПЛ?

– Выиграть Кубок России. И выигрывать каждый матч. Если ты играешь в «Спартаке», то должен стараться победить в любом матче.