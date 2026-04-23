В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона

Кристофер Мартинс, полузащитник «Спартака», высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
– Мы играли хорошо, компактно. Но два‑три удара «Краснодара» привели к голам и вылились в поражение.
– Какая у «Спартака» главная задача на остаток сезона? Важно забрать Кубок России или побороться за определенное место в РПЛ?
– Выиграть Кубок России. И выигрывать каждый матч. Если ты играешь в «Спартаке», то должен стараться победить в любом матче.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартак» – «Краснодар».
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
