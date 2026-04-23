Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал пенальти в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Правильное решение принимает арбитр ВАР Шадыханов и приглашает Чистякова на просмотр игры рукой игрока №18 команды «Спартак».

После просмотра правильное решение принимает Чистяков и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Спартак».

Рука игрока №18 команды «Спартак» отставлена в сторону и увеличивает площадь тела», – написал Федотов в своем телеграм-канале.