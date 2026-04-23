  • Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»

Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»

Вчера, 21:57
15

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал пенальти в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

«Правильное решение принимает арбитр ВАР Шадыханов и приглашает Чистякова на просмотр игры рукой игрока №18 команды «Спартак».

После просмотра правильное решение принимает Чистяков и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Спартак».

Рука игрока №18 команды «Спартак» отставлена в сторону и увеличивает площадь тела», – написал Федотов в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в ворота «Зенита» 14
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика» 8
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат» 4
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Федотов Игорь Артем Чистяков
Комментарии (15)
Бумбраш
1776971424
Федотку баллами на озоне до конца года обеспечили,теперь будет любой ляп в пользу быков оправдывать
Ответить
Император 1
1776971467
У Краснодара всегда так
Ответить
Desma
1776971506
Такой же дурень как и Чистяков с Шадыхановым. Что было до руки, надо посмотреть. Не толкни Кордоба Умярова, Наиль сыграл бы головой.
Ответить
DMитрий
1776971888
Надо не пенальти такие разбирать, а свод правил менять, чтобы даже мысли не мелькали это смотреть. Хотел же ФИФА в 2025 г. принять поправку, что пенальти будет рассматриваться при игре рукой только в случае если мяч послан в створ ворот. Ну и где!? Взяли что-ли пример с России, если что-то толковое придумали, то на практике надо обосрать!
Ответить
Инсаров
1776972331
Четыре дня тому назад в матче "Краснодар" - "Балтика" у игрока краснодарцев Олисе была зафиксирована точно такая же рука (я не пишу игра рукой). Но пенальти в ворота "Краснодара " судья не дал. Это сейчас обсуждается на футбольных сайтах.
Ответить
Dimaz 10
1776973172
А можно комментарии этого дурачка больше не публиковать? Он же полностью дискредитирует судейский корпус! И трактовки все как одна - идиотские) Посмотрите на ЛЧ и топовые чемпионаты, там такое откровенное фуфло если поставишь, то больше судить не будешь никогда. А у нас после таких решений, становятся судейскими экспертами. Ну он же клоун
Ответить
vvv123
1776975335
Да он и мяча не видел, который сверху прилетел. Какая игра рукой, чего несешь?
Ответить
val69
1776975652
Чистякову - свистни в куй,там тоже дырка есть как говорила моя бабушка... Правда, не про футбол... Но, посыл тот же...
Ответить
timon2401
1776975979
Вот и разбор))) Чуть выше Николаев (такой же экс-судья, пенальти не видит). Федотов уверен, что был!!!! А нам остается только терпеть произвол в судействе… Хотя что это я о судействе))) У нас инфляция 2% и бензин не дорожал уже пару лет… А судейство — это вытекающее из общей обстановки.
Ответить
val69
1776976274
Дядя Федотов, ты дурак?........
Ответить
Главные новости
«Балтика» попросила 4,5 миллиона за своего игрока у «Севильи»
08:59
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
08:48
1
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
7
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
2
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
9
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
17
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
16
Все новости
Все новости
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
4
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
10
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
2
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
8
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
2
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
9
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
17
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
16
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
6
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
273
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Все новости
