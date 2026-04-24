Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»

Блогер, инсайдер Сергей Егоров поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (1:2).
«Отличный матч. Шикарный «Спартак», но не хватает форварда-монстра. Если продолжат так играть в следующем году, будут аншлаги.
И восхищение тем, как умеет терпеть «Краснодар», – написал Егоров.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
- Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова