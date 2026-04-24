Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»

Блогер, инсайдер Сергей Егоров поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (1:2).

«Отличный матч. Шикарный «Спартак», но не хватает форварда-монстра. Если продолжат так играть в следующем году, будут аншлаги.

И восхищение тем, как умеет терпеть «Краснодар», – написал Егоров.