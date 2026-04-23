РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола

«Балтика» потеряла очки в 26-м туре чемпионата России.
Калининградцы на выезде сыграли вничью с «Ахматом» со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 51-й минуте усилиями Дерика Ласерды, но не смогли удержать преимущество из-за автогола Кевина Андраде.
Набрав одно очко, «Балтика» осталась на четвертом месте в таблице РПЛ с 46 баллами. «Ахмат» идет девятым с 32 очками.
Россия. Премьер-лига. 26 тур
Ахмат - Балтика - 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Д. Ласерда, 51; 1:1 - К. Андраде, 60 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»