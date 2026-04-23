РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола

«Балтика» потеряла очки в 26-м туре чемпионата России.

Калининградцы на выезде сыграли вничью с «Ахматом» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 51-й минуте усилиями Дерика Ласерды, но не смогли удержать преимущество из-за автогола Кевина Андраде.

Набрав одно очко, «Балтика» осталась на четвертом месте в таблице РПЛ с 46 баллами. «Ахмат» идет девятым с 32 очками.