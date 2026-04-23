Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ (1:2).
- Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
- Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
– В конце первого тайма был пенальти?
– Для меня – нет.
