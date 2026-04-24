Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»

Фанаты «Спартака» реагируют в комментариях на поражение от «Краснодара» в 26-м туре РПЛ (1:2).
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
«Практически в каждом матче в ворота нашей команды Спартак Москва липовые пенальти», – написал Константин Филиппов.
«Максименко – дно, Угальде – вообще перестал забивать. Поражение тупое не по игре, но что делать, идем дальше. Главное боротся за кубок, верим. Игра есть, нет нападающих увы», – считает Митя Вилер.
«Краснодар играл пять минут, за эти пять минут они забили два мяча... Спартак играл девяносто пять минут, забил один мяч… Выигрывает тот, кто забивает больше, чем соперник...» – полагает Влад Родник.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
- Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
Источник: сообщество «Спартака» в VK