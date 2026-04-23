Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от атакующей игры «Зенита» в гостевом матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

«Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» может их сегодня обойти.

«К защите питерцев у меня тоже вопросов нет. Все довольно четко, слаженно.

А вот линия нападения... Не выстроена у «Зенита» игра впереди. Нет атаки. Казалось бы, собраны классные исполнители, а в какую-то систему это не превращается.

Матч с махачкалинским «Динамо» откровенно плохо провел Джон Джон. Сегодня вместо него вышел Педро. Но увидели ли мы разницу?

Что вообще происходит с Педро? Раньше он пускался в дриблинг, обводил соперников. Отдавал, бил. А сейчас? Столько потерь, все как-то невпопад. Даже порой не ускорялся, не бежал за мячом. Удивительно!

Вендел дает объем, движение. Но нет связки с нападающими. Пока индивидуальный класс отдельных футболистов позволяет «Зениту» находиться на первом месте», – сказал Орлов.