Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»

Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»

Вчера, 21:09
3

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от атакующей игры «Зенита» в гостевом матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

«К защите питерцев у меня тоже вопросов нет. Все довольно четко, слаженно.

А вот линия нападения... Не выстроена у «Зенита» игра впереди. Нет атаки. Казалось бы, собраны классные исполнители, а в какую-то систему это не превращается.

Матч с махачкалинским «Динамо» откровенно плохо провел Джон Джон. Сегодня вместо него вышел Педро. Но увидели ли мы разницу?

Что вообще происходит с Педро? Раньше он пускался в дриблинг, обводил соперников. Отдавал, бил. А сейчас? Столько потерь, все как-то невпопад. Даже порой не ускорялся, не бежал за мячом. Удивительно!

Вендел дает объем, движение. Но нет связки с нападающими. Пока индивидуальный класс отдельных футболистов позволяет «Зениту» находиться на первом месте», – сказал Орлов.

Еще по теме:
Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева 2
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?» 6
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Орлов Геннадий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
ПРосто на русской земле он оправдывает имя,данное родителями.Ну или фамилию,что там у него...
Ответить
Foxitkuban
"Орлов недоволен" - деда пожалейте, ребята! Идите в дриблинг, а то его удар хватит!
Ответить
Garrincha58
Педро в начале сезона ещё бегал наверное надеялся попасть в сборную, а его игнорируют вот парень и сник да и Семак виноват использует его в центре, а он там играет плохо не его эта позиция
Ответить
Главные новости
«Балтика» попросила 4,5 миллиона за своего игрока у «Севильи»
08:59
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
08:48
1
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
7
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
2
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
9
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
17
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
16
Все новости
Все новости
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
4
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
10
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
2
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
8
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
2
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
9
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
17
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
16
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
6
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
273
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 