Новый матерный перформанс Евсеева

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев продолжает материться в послематчевых интервью.
На этот раз бывший игрок сборной России не сдержался в интервью после матча 26-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). Евсеева спросили про футболиста «Динамо Мх» Хазема Мастури, на что тренер стал отвечать с использованием матерных междометий.
- Ранее тренер махачкалинцев дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.
- После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
- После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.
