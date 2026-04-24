Новый матерный перформанс Евсеева

Сегодня, 00:06
9

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев продолжает материться в послематчевых интервью.

На этот раз бывший игрок сборной России не сдержался в интервью после матча 26-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). Евсеева спросили про футболиста «Динамо Мх» Хазема Мастури, на что тренер стал отвечать с использованием матерных междометий.

  • Ранее тренер махачкалинцев дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.
  • После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
  • После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.

Журавель – о Евсееве: «Он запутался, как себя вести, ставит людей в неловкое положение» 4
Гендиректор «Динамо Мх» – о ругательствах Евсеева на флеш-интервью: «Это все случайность» 1
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Евсеев Вадим
Комментарии (9)
Fеnix
1776978710
А где там матерный ? Чо то там писк был.Запись не качественная.Гы гы
ZAITZEFF2011
1776978804
Колхоз не исправишь
Интерес
1776978940
Ничего нового.
Император 1
1776979683
Мда...
Нейтральный болельщик
1776982792
Бомбардир и люди которые тут комментируют не смотря видео, вы чего?? Ни одно мата там нет! Евсеев красавчик исправился
Бумбраш
1776998003
Я не понимаю,у срач тв и срамбандира что идёт конкурс по пробиванию дна?
biber.ru
1777005692
"Дебилы, *ля!" (Лавров С.В., министр иностранных дел и слов).
АЛЕКС 58
1777009815
Что вы к нему пристали? Ну не умеет он по другому говорить!
18+
