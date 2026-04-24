Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ (1:2).

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».

«Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

«Я после вчерашнего пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит» так взорвался, это издевательство идет какое-то над футболом. Такие жесткие слова выбираю не со злобы, просто сил уже нет.

Конечно же, сейчас (в матче «Краснодара» и «Спартака») тоже пенальти нет. Уже эти трактовки пошли – попал, чиркнул... Идет борьба, давайте по-футбольному смотреть. Есть футбольные моменты, есть нефутбольные. Давайте уже нефутбольные исключать. Почему так происходит, я уже сколько раз говорил – много в футболе нефутбольных людей. Опять же, уже неоднократно предлагал: давайте мне желтую майку, посижу на ВАР, уберу это все», – сказал Мостовой.