Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак ответил, есть ли паника в «Зените»

Сегодня, 11:57
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации в чемпионской гонке.

– Как смотрите на ситуацию, что в чемпионской гонке теперь не всe зависит от вас?

– Нам нужно делать всe, что в наших силах, чтобы получить максимальный результат. Если бы выиграли у «Локомотива», то должны были бы тоже всегда побежать. Сейчас не всe зависит от нас. К сожалению, не так активно сыграли с «Локомотивом» в атаке, результат справедлив, если абстрагироваться от судейских решений. Будем готовиться, чтобы моментов и побед было больше.

– Не ощущаете в команде легкой паники?

– Ни легкой, ни какой‑то другой.

– Есть ли те, кто не может принять участие в матче с «Ахматом»?

– Есть какие‑то микроповреждения, перегрузочные моменты. На сегодняшний день никаких серьезных травм нет.

  • «Зенит» занимает в РПЛ 2-е место с 56 очками после 26 туров. Команда на 1 очко отстает от «Краснодара»
  • Матч 27-го тура «Зенит» – «Ахмат» пройдет 26 апреля и начнется в 19:30 мск.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777022246
Какая паника? Всё под контролем контрольных органов.
Ответить
biber.ru
1777023458
Очко играет и определяет действия.
Ответить
АЛЕКС 58
1777023473
Семак не паникует,паникует мюллер. Озон сильнее газпрома оказался. Шиковать не нужно было тратя деньги на фарм клубы
Ответить
Strig
1777023893
очко отставания и оно не железное
Ответить
Император 1
1777026437
Какая паника, у них даже настроя на игру нет
Ответить
Garrincha58
1777032671
Семак будь мужиком уйди в отставку
Ответить
balam
1777033307
мартыхаи пакуют чемоданы
Ответить
raritet
1777043201
Смешной вопрос. Кто должен паниковать ? Луис Энрике, Вендел? Да им все по барабану. Они как перед дембелем, ждут когда наконец то они вернутся в свою " АФРИКУ"
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 