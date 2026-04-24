В «Зените» заявили, что команду несправедливо судят уже 5 лет

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о стычке игроков в концовке выездного матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).
«Эмоции. Мы видели несправедливые решения судьи на последних минутах. И это не в первый раз. Поэтому отреагировали. Хорошо, что заработали одно очко.
Несправедливые решения принимают не только в этом сезоне, а уже 5 лет так. Мы должны к этому привыкнуть, но бывают матчи, которые сложно даются. Когда судьи ошибаются против «Зенита», их меньше наказывают, чем когда в пользу», – сказал Оливейра.
- На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной.
- На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва голкипера Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля.
- «Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.
Источник: «Спорт-Экспресс»