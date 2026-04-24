  • В «Зените» заявили, что команду несправедливо судят уже 5 лет

В «Зените» заявили, что команду несправедливо судят уже 5 лет

Сегодня, 12:24
3

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о стычке игроков в концовке выездного матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Эмоции. Мы видели несправедливые решения судьи на последних минутах. И это не в первый раз. Поэтому отреагировали. Хорошо, что заработали одно очко.

Несправедливые решения принимают не только в этом сезоне, а уже 5 лет так. Мы должны к этому привыкнуть, но бывают матчи, которые сложно даются. Когда судьи ошибаются против «Зенита», их меньше наказывают, чем когда в пользу», – сказал Оливейра.

  • На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной.
  • На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва голкипера Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля.
  • «Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллиам
Комментарии (3)
АлексМак
1777036703
верно
Ответить
bashnat013
1777045457
А в каком виде спорта можно узнать ! И судят ли их вообще с того момента как спонсор стал газпром
Ответить
Бумбраш
1777048364
Всё верно.если бы судили честно,зинка бы никогда шампиенства не получила..чем недоволен этот чучпек?
Ответить
