В «Зените» заявили, что команду несправедливо судят уже 5 лет

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о стычке игроков в концовке выездного матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Эмоции. Мы видели несправедливые решения судьи на последних минутах. И это не в первый раз. Поэтому отреагировали. Хорошо, что заработали одно очко.

Несправедливые решения принимают не только в этом сезоне, а уже 5 лет так. Мы должны к этому привыкнуть, но бывают матчи, которые сложно даются. Когда судьи ошибаются против «Зенита», их меньше наказывают, чем когда в пользу», – сказал Оливейра.