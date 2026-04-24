Бывший повар Роналду раскрыл, чем питается футболист

Сегодня, 09:27
2

Джорджо Бароне, бывший повар нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказал о питании игрока.

«Диета Криштиану Роналду сбалансирована. Он ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. На завтрак он ел авокадо с кофе, яйца – и никакого сахара. Совсем никакого сахара.

На обед может быть курица, рыба и обязательно овощи. Если ему нужны углеводы, он получает их из овощей, поэтому ему не нужно ничего сделанного из муки. Ничего вроде пасты, хлеба и подобной еды.

Вечером он ест легкую пищу, обычно рыбу или мясо в виде филе. Это всегда подается с овощами», – сказал Бароне.

  • 41-летний Роналду в этом сезоне провел 31 матч, забил 26 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с саудовским клубом рассчитан до середины 2027 года.

Источник: The Sun
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
BlackMurder34
1777016358
Он зубы чистит? Как писает?
