Бывший повар Роналду раскрыл, чем питается футболист

Джорджо Бароне, бывший повар нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказал о питании игрока.

«Диета Криштиану Роналду сбалансирована. Он ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. На завтрак он ел авокадо с кофе, яйца – и никакого сахара. Совсем никакого сахара.

На обед может быть курица, рыба и обязательно овощи. Если ему нужны углеводы, он получает их из овощей, поэтому ему не нужно ничего сделанного из муки. Ничего вроде пасты, хлеба и подобной еды.

Вечером он ест легкую пищу, обычно рыбу или мясо в виде филе. Это всегда подается с овощами», – сказал Бароне.