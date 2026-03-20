  Тренер сборной Португалии сказал, есть ли у Роналду одержимость отметкой в 1000 голов

Тренер сборной Португалии сказал, есть ли у Роналду одержимость отметкой в 1000 голов

Сегодня, 13:41
1

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о стремлении нападающего Криштиану Роналду достичь результата в 1000 голов за карьеру.

«У нас были матчи, в которых Криштиану мог забить, но делал голевую передачу. Я очень ценю этот аспект. Это очень важно. Быть нападающим – это не только забивать голы, но и принимать правильные решения в штрафной. Для этого и нужны голевые передачи. А голевые передачи, как правило, важнее голов.

Мы говорим о нападающем, который забил 25 мячей в 30 матчах. Но я гораздо больше ценю его поведение в штрафной. И у Криштиану нет той одержимости по поводу 1000-го гола, о которой говорят люди со стороны. Потому что он ведет себя не так. Я не могу сказать ничего насчет его клуба, но здесь, в сборной, он ведет себя совсем по-другому», – сказал Мартинес.

  • В активе Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср», 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.
  • Срок контракта 41-летнего португальца с саудовским клубом рассчитан до середины 2027 года.

У Криша не одержимость, а цель - забить 1000 голов. Он привык ставить цели, и добиваться их.Без этого он не был бы тем Кришем поставившем много рекордов и обладателем пяти Золотых мячей.
