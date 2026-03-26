Малком назвал лучшего друга из «Зенита»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, с кем хорошо подружился в «Зените».

«Дуран на Барриоса чем-то похож. У них схожая манера общения. Джон – приятный человек. Мы с ним не особо общались, только играли друг против друга. По нему видно, что весeлый, всегда улыбка на лице.

Желаю Дурану удачи, чтобы у него всe отлично сложилось. Дуран, там тебе очень понравится.

А Вильмара я очень люблю, очень по нему скучаю. Мы с ним в соцсетях общаемся, но мало, потому что всe время матчи. Мне его не хватает, он навсегда в моeм сердце.

Вокруг меня аргентинцы, колумбийцы, сербы… однако подружиться так близко, как с Барриосом, не получается. А с Барриосом было легко», – заявил Малком.