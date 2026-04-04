Роналду восхвалил Аллаха во время матча за «Аль-Наср»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду восхвалил Аллаха во время матча чемпионата страны против «Аль-Нажмы» (5:2).
Камеры выхватили, как Роналду произнес «Бисмиллях» перед пробитием пенальти в первом матче после возвращения после травмы − с арабского это означает «во имя Аллаха».
Теперь в активе Роналду 967 голов за карьеру. Футболист находится на пути к 1000-му голу в карьере.
- Криштиану готовится к чемпионату мира.
- «Аль-Наср» укрепился на первом месте. Отрыв от второго составляет шесть очков, но у «Аль-Хиляля» матч в запасе.
- «Аль-Нажма» занимает последнее место. После 27 туров у команды всего восемь очков.
