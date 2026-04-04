Роналду восхвалил Аллаха во время матча за «Аль-Наср»

4 апреля, 12:06

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду восхвалил Аллаха во время матча чемпионата страны против «Аль-Нажмы» (5:2).

Камеры выхватили, как Роналду произнес «Бисмиллях» перед пробитием пенальти в первом матче после возвращения после травмы − с арабского это означает «во имя Аллаха».

Теперь в активе Роналду 967 голов за карьеру. Футболист находится на пути к 1000-му голу в карьере.

  • Криштиану готовится к чемпионату мира.
  • «Аль-Наср» укрепился на первом месте. Отрыв от второго составляет шесть очков, но у «Аль-Хиляля» матч в запасе.
  • «Аль-Нажма» занимает последнее место. После 27 туров у команды всего восемь очков.

Еще по теме:
Дзюбу сравнили с Роналду по двум характеристикам 5
Роналду сделал дубль против «Аль-Нажмы» и дошел до отметки в 967 голов 1
Три футболиста попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории 1
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Все новости
Юран вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии
7 апреля
3
ФотоРоналду восхвалил Аллаха во время матча за «Аль-Наср»
4 апреля
Роналду сделал дубль против «Аль-Нажмы» и дошел до отметки в 967 голов
3 апреля
1
ФотоТри футболиста попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
1 апреля
1
Роналду уговаривает игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»
31 марта
2
Малком оценил влияние Роналду на его переход из «Зенита» в саудовскую лигу
27 марта
Малком – о Роналду в Саудовской Аравии: «Он изменил вообще все!»
27 марта
Малком назвал лучшего друга из «Зенита»
26 марта
ФотоРоналду вернулся в Саудовскую Аравию
26 марта
3
Фото41-летний Роналду выложил фото из зала
23 марта
3
Генич описал Кордобу двумя словами после его покера
22 марта
Тренер сборной Португалии сказал, есть ли у Роналду одержимость отметкой в 1000 голов
20 марта
Реакция Роналду на победу «Аль-Насра» 5:0 без его участия
15 марта
Азар определил сильнейшего из пары Месси – Роналду
14 марта
ФотоРоналду выложил фото из постели с Джорджиной в Международный женский день
8 марта
6
«Аль-Наср» едва не потерял очки без Роналду
8 марта
ФотоПервый пост Роналду после отъезда из Саудовской Аравии
7 марта
9
Роналду покидает Саудовскую Аравию: известна причина
6 марта
13
Тутберидзе – о Роналду: «Как о мужчине не задумывалась»
5 марта
Раскрыты сроки восстановления травмированного Роналду
4 марта
1
ФотоЗвезда Голливуда, выучившая русский язык, назвала любимого футболиста
4 марта
8
Заявление «Аль-Насра» о травме 41-летнего Роналду
3 марта
6
Самолет Роналду улетел из Саудовской Аравии
3 марта
4
41-летний Роналду травмировался
1 марта
ФотоБудущая жена Роналду выложила фото в колготках и бюстгальтере
1 марта
10
Только один игрок забил за «Аль-Наср» больше голов, чем Роналду
26 февраля
Роналду прокомментировал покупку акций испанского клуба
26 февраля
1
965-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Нажму»
25 февраля
Все новости
