Роналду восхвалил Аллаха во время матча за «Аль-Наср»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду восхвалил Аллаха во время матча чемпионата страны против «Аль-Нажмы» (5:2).

Камеры выхватили, как Роналду произнес «Бисмиллях» перед пробитием пенальти в первом матче после возвращения после травмы − с арабского это означает «во имя Аллаха».

Теперь в активе Роналду 967 голов за карьеру. Футболист находится на пути к 1000-му голу в карьере.