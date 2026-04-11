Роналду призвали завершить карьеру в 2026 году

Сегодня, 00:40
2

Андерс Лимпар заявил, что Криштиану Роналду стоит завершить карьеру после ЧМ-2026, а не переходить в МЛС.

Бывший полузащитник сборной Швеции и экс-игрок «Арсенала», высказался о будущем Роналду на фоне обсуждений возможного переезда португальца в США, где в МЛС выступает Лионель Месси. Лимпар отметил, что лига в США не является простой, и связал это с уровнем и физической интенсивностью чемпионата.

«Если МЛС хочет стать еще больше, то ей стоит хотеть привезти такую звезду, как Криштиану Роналду, в США, но ему сейчас 41 год. Он был травмирован и пропустил последние два матча Португалии. Впереди у него чемпионат мира. Я восхищаюсь такими ребятами, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, тем, что они продолжают играть после всего, что выиграли, это удивительно, но, возможно, Роналду стоит завершить карьеру после чемпионата мира?».

Лимпар добавил, что Роналду стоит сосредоточиться на достижении отметки в 1000 голов за карьеру, а затем объявить о завершении выступлений.

«Зачем начинать еще одно путешествие в МЛС в 41 год? Это не простая лига. Там много очень хороших игроков. Мое сообщение Роналду такое: пожалуйста, ради своего наследия забей 1000 голов и затем заканчивай. Никто не может приблизиться к тому, чего он добился как футболист. Давай. Не будь упрямым. Просто прими это и заканчивай».

Источник: Goal
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (2)
ZAITZEFF2011
1775860509
Денег много не бывает и они не пахнут.
Romeo 123
1775862832
Гном может ходить по полю и роналду сможет
