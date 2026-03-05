Тутберидзе – о Роналду: «Как о мужчине не задумывалась»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о внешности Криштиану Роналду.
– Были ли у вас идеалы красоты?
– В моем поколении всем нравилась Джулия Робертс.
– А о мужчинах – вот Криштиану Роналду считают то красивым, то смазливым.
– Рассматриваю только его как спортсмена и профессионала. Но как о мужчине не задумывалась.
Симпатичный такой. Правильно питается, поддерживает себя. Только уважение.
- Этери Тутберидзе работает со сборной России и группой в московском центре «Хрустальный».
- Среди ее учениц – олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева.
- Роналду выступает за «Аль-Наср» и сборную Португалии.
- 41-летний нападающий пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
- В сезоне-2025/26 Криштиану провeл 26 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 4 ассиста.
- На счету португальца 965 голов в профессиональной карьере.
Источник: «Матч ТВ»