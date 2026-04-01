Три футболиста попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.
В первую десятку попали только три футболиста – Криштиану Роналду, Лионель Месси и Дэвид Бекхэм.
Самое высокое место у португальца – третье. Его общий заработок составил 2,09 миллиарда долларов или 2,53 млрд в пересчете с учетом инфляции.
Лидирует в рейтинге с огромным отрывом шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, чьи суммарные доходы оцениваются в 3,28 млрд долларов (4,5 млрд с учетом инфляции).
- Майкл Джордан (баскетбол) – 4,5 млрд долларов с учетом инфляции;
- Тайгер Вудс (гольф) – 2,88 млрд;
- Криштиану Роналду (футбол) – 2,53 млрд;
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 2,03 млрд;
- Лионель Месси (футбол) – 1,99 млрд;
- Арнольд Палмер (гольф) – 1,85 млрд;
- Джек Никлаус (гольф) – 1,83 млрд;
- Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,68 млрд;
- Роджер Федерер (теннис) – 1,67 млрд;
- Флойд Мейвезер (бокс) – 1,57 млрд.
Источник: Sportico