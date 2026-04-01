Три футболиста попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

В первую десятку попали только три футболиста – Криштиану Роналду, Лионель Месси и Дэвид Бекхэм.

Самое высокое место у португальца – третье. Его общий заработок составил 2,09 миллиарда долларов или 2,53 млрд в пересчете с учетом инфляции.

Лидирует в рейтинге с огромным отрывом шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, чьи суммарные доходы оцениваются в 3,28 млрд долларов (4,5 млрд с учетом инфляции).