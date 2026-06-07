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  • У 41-летнего Роналду худшая статистика в сборной Португалии за 2 года

У 41-летнего Роналду худшая статистика в сборной Португалии за 2 года

Сегодня, 09:54
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Криштиану Роналду, 41-летний форвард «Аль-Насра», не забил во втором матче подряд за сборную Португалии.

Португальцы в товарищеской встрече обыграли Чили со счетом 1:0. Роналду вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Его сменщик – нападающий «Реал Сосьедада» Гонсалу Гедеш – открыл счет на 58-й минуте после передачи полузащитника Рубена Невеша.

Безголевая серия Роналду в сборной достигла двух игр, при этом он не смог отличиться в трех из четырех последних матчей за Португалию. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась только на Евро-2024 – тогда Криштиану провел пять встреч на турнире и не забил ни разу.

  • Португалия готовится к чемпионату мира-2026.
  • Команда сыграет в группе с Узбекистаном, ДР Конго и Колумбией.
  • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Товарищеские матчи. Сборные Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
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