У 41-летнего Роналду худшая статистика в сборной Португалии за 2 года

Криштиану Роналду, 41-летний форвард «Аль-Насра», не забил во втором матче подряд за сборную Португалии.
Португальцы в товарищеской встрече обыграли Чили со счетом 1:0. Роналду вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Его сменщик – нападающий «Реал Сосьедада» Гонсалу Гедеш – открыл счет на 58-й минуте после передачи полузащитника Рубена Невеша.
Безголевая серия Роналду в сборной достигла двух игр, при этом он не смог отличиться в трех из четырех последних матчей за Португалию. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась только на Евро-2024 – тогда Криштиану провел пять встреч на турнире и не забил ни разу.
- Португалия готовится к чемпионату мира-2026.
- Команда сыграет в группе с Узбекистаном, ДР Конго и Колумбией.
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: «Бомбардир»