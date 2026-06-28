«Атлетико» продаст экс-игрока «Барселоны» в «Бенфику»

Защитник Клеман Лангле перейдет из «Атлетико» в «Бенфику».

Соглашение по сделке достигнуто между всеми сторонами.

Француз, ранее выступавший за «Барселону», подпишет контракт с лиссабонским клубом сроком до июня 2029 года.