«Атлетико» продаст экс-игрока «Барселоны» в «Бенфику»

Защитник Клеман Лангле перейдет из «Атлетико» в «Бенфику».
Соглашение по сделке достигнуто между всеми сторонами.
Француз, ранее выступавший за «Барселону», подпишет контракт с лиссабонским клубом сроком до июня 2029 года.
- В минувшем сезоне 31-летний Лангле провел за «Атлетико» 24 матча, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.
- Француз принадлежал «Барселоне» 2018 по 2025 годы и несколько раз уходил в аренду.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X