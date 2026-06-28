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«Атлетико» продаст экс-игрока «Барселоны» в «Бенфику»

Вчера, 21:48

Защитник Клеман Лангле перейдет из «Атлетико» в «Бенфику».

Соглашение по сделке достигнуто между всеми сторонами.

Француз, ранее выступавший за «Барселону», подпишет контракт с лиссабонским клубом сроком до июня 2029 года.

  • В минувшем сезоне 31-летний Лангле провел за «Атлетико» 24 матча, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.
  • Француз принадлежал «Барселоне» 2018 по 2025 годы и несколько раз уходил в аренду.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Испания. Примера Португалия. Примейра Атлетико Бенфика Лангле Клеман
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