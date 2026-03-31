Роналду уговаривает игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»

31 марта, 17:28
2

Криштиану Роналду хочет убедить Каземиро перейти в «Аль-Наср».

Как сообщает испанская Marca, капитан саудовского клуба обсуждает с 34-летним бразильцем возможный трансфер и считает его игроком, который может усилить команду.

Источник утверждает, что Каземиро летом покинет «Манчестер Юнайтед».

  • Также в подписании полузащитника заинтересован «Интер Майами», и переговоры, по данным Marca, находятся на продвинутой стадии.
  • Каземиро недавно находился в Майами и мог знакомиться с инфраструктурой клуба, а также встречаться с руководством.
  • Роналду и Каземиро вместе выступали за мадридский «Реал» с 2013 по 2018 год.

Источник: «Бомбардир»
рылы
1774967885
дурана он уже затащил в аль-наср - а теперь тот проигрывает конкуренцию дельфинарию. гы-гы!
Император Бомжей
1774970158
Каземиро еще в полном порядке, ясен болт усилит Наср, еще и бабок тонну поднимет)))
