Роналду уговаривает игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду хочет убедить Каземиро перейти в «Аль-Наср».

Как сообщает испанская Marca, капитан саудовского клуба обсуждает с 34-летним бразильцем возможный трансфер и считает его игроком, который может усилить команду.

Источник утверждает, что Каземиро летом покинет «Манчестер Юнайтед».