Роналду уговаривает игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду хочет убедить Каземиро перейти в «Аль-Наср».
Как сообщает испанская Marca, капитан саудовского клуба обсуждает с 34-летним бразильцем возможный трансфер и считает его игроком, который может усилить команду.
Источник утверждает, что Каземиро летом покинет «Манчестер Юнайтед».
- Также в подписании полузащитника заинтересован «Интер Майами», и переговоры, по данным Marca, находятся на продвинутой стадии.
- Каземиро недавно находился в Майами и мог знакомиться с инфраструктурой клуба, а также встречаться с руководством.
- Роналду и Каземиро вместе выступали за мадридский «Реал» с 2013 по 2018 год.
Источник: «Бомбардир»