Определены самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры АПЛ

Французское издание L’Equipe раскрыло размер месячных окладов игроков и тренеров из АПЛ.
Среди футболистов лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 2,63 млн евро в месяц до уплаты налогов;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 млн евро в месяц;
- Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 1,75 млн евро в месяц;
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 1,75 млн евро в месяц;
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») / Букайо Сака («Арсенал») – 1,5 млн евро в месяц.
Среди тренеров первое место тоже занимает представитель «Сити» – Хосеп Гвардиола.
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,92 млн евро в месяц до уплаты налогов;
- Микель Артета («Арсенал») – 1,25 млн евро в месяц;
- Унаи Эмери («Астон Вилла») – 770 тысяч евро в месяц.
Источник: L’Equipe