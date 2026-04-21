«Манчестер Юнайтед» рассмотрит игрока «Реала» на замену Каземиро

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени находится в списке кандидатов в состав «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб ищет нового опорника из-за предстоящего ухода из команды бразильца Каземиро по завершении сезона.
Переход Чуамени может зависеть от того, подпишет ли «Реал» нового полузащитника летом, а также от необходимости продать игроков для финансирования этой сделки.
- Срок контракта 26-летнего француза с мадридцами рассчитан до 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
- В этом сезоне Чуамени провел за «Реал» 44 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассисста.
Источник: The Telegraph