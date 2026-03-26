Роналду вернулся в Саудовскую Аравию

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил о возвращении в расположение саудовского клуба.
«Рад вернуться! 😎 Все выглядит хорошо 👍🏼», – написал 41-летний португалец в соцсетях, прикрепив собственное фото.
- Роналду уезжал в Испанию для лечения травмы подколенного сухожилия.
- Это совпало с началом военных действий на Ближнем Востоке из-за атаки США и Израиля на Иран.
- Криштиану пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
- В сезоне-2025/26 форвард провeл 26 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 4 ассиста.
- На счету португальца 965 мячей в профессиональной карьере: 823 – на клубном уровне, 142 – за сборную.
Источник: твиттер Криштиану Роналду