Рюдигер ударил партнера по «Реалу» на тренировке

6 мая, 14:46
2

Между защитниками «Реала» Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом был конфликт на одной из тренировок.

Журналист Мигель Серрано заявил, что немец ударил испанца по лицу. Инцидент произошел между матчами против «Алавеса» и «Бетиса» в апреле.

Издание The Athletic тоже сообщало, что у Рюдигера был конфликт с одним из партнеров по команде в апреле. Утверждалось, что Антонио извинился и пригласил команду с семьями на обед.

Журналист Мигель Анхель Диас подтвердил, что Рюдигер ударил Каррераса по лицу. При этом он заявил, что это произошло не в апреле, а в феврале – на следующий день после ужина, на котором собралась вся команда.

Сам Каррерас подтвердил, что у него был инцидент с партнером по команде, который уже улажен.

«В последние дни появились определенные инсинуации и комментарии обо мне, которые не соответствуют действительности. Моя преданность этому клубу и тренерам, с которыми я работал, была непоколебимой с самого первого дня, и таковой она останется.

С момента возвращения я всегда работал на самом высоком уровне профессионализма, уважения и самоотдачи. Я очень сильно трудился, чтобы осуществить свою мечту о возвращении домой.

Что касается инцидента с партнером по команде, то это был единичный и несущественный случай, который уже улажен. У меня очень хорошие отношения со всей командой», – написал испанец в сторис инстаграма.

  • 23-летний Каррерас в этом сезоне провел за «Реал» 38 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • 33-летний Рюдигер в этом сезоне сыграл за мадридцев в 24 встречах, отметился 1 голом.

Источник: COPE
Испания. Примера Реал Рюдигер Антонио Каррерас Альваро
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778069322
РФСПРФ ГРФ главное, чтобы Рюдигер на Мундиале сыграл без выкидонов, надёжно ⚽
Ответить
Cleaner
1778077714
Во всем виноват Мбаппе!
Ответить
