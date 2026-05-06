Рюдигер ударил партнера по «Реалу» на тренировке

Между защитниками «Реала» Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом был конфликт на одной из тренировок.

Журналист Мигель Серрано заявил, что немец ударил испанца по лицу. Инцидент произошел между матчами против «Алавеса» и «Бетиса» в апреле.

Издание The Athletic тоже сообщало, что у Рюдигера был конфликт с одним из партнеров по команде в апреле. Утверждалось, что Антонио извинился и пригласил команду с семьями на обед.

Журналист Мигель Анхель Диас подтвердил, что Рюдигер ударил Каррераса по лицу. При этом он заявил, что это произошло не в апреле, а в феврале – на следующий день после ужина, на котором собралась вся команда.

Сам Каррерас подтвердил, что у него был инцидент с партнером по команде, который уже улажен.

«В последние дни появились определенные инсинуации и комментарии обо мне, которые не соответствуют действительности. Моя преданность этому клубу и тренерам, с которыми я работал, была непоколебимой с самого первого дня, и таковой она останется.

С момента возвращения я всегда работал на самом высоком уровне профессионализма, уважения и самоотдачи. Я очень сильно трудился, чтобы осуществить свою мечту о возвращении домой.

Что касается инцидента с партнером по команде, то это был единичный и несущественный случай, который уже улажен. У меня очень хорошие отношения со всей командой», – написал испанец в сторис инстаграма.