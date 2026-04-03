Роналду сделал дубль против «Аль-Нажмы» и дошел до отметки в 967 голов

«Аль-Наср» в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу победил дома «Аль-Нажму». Итоговый счет – 5:2.

Впервые после травмы на поле у «Аль-Насра» появился португальский нападающий Криштиану Роналду. Он вышел в основе и забил два гола. Первый мяч португалец забил на 56-й минуте с пенальти. На 73-й минуте футболист забил с игры.

Теперь в активе Роналду 967 голов за карьеру. Футболист находится на пути к 1000-му голу в карьере.