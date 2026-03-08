«Аль-Наср» едва не потерял очки без Роналду

«Аль-Наср» с трудом выиграл в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Команда из Эр-Рияда дома одержала минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 95-й минуте защитник Мохамед Симакан. Ему ассистировал Жоау Феликс.
41-летний Криштиану Роналду пропускал матч из-за травмы.
Набрав три очка, «Аль-Наср» вышел в единоличные лидеры саудовской Премьер-лиги.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 25 тур
Аль-Наср - Неом - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - М. Симакан, 90+5.
Источник: «Бомбардир»