Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Аль-Насра» может уйти в отставку из-за Роналду

Сегодня, 21:46

Будущее Жорже Жезуша на посту главного тренера «Аль-Насра» находится под вопросом.

Его контракт с клубом из Эр-Рияда истекает летом.

Жезуш сообщил руководству «Аль-Насра», что не продлит договор, если команду покинет Криштиану Роналду.

Также португальский специалист засомневался в своем будущем из-за невыполненных обещаний по трансферам – зимой ему не купили двух игроков.

  • Жезуш возглавил «Аль-Наср» прошлым летом и выиграл с командой 24 из 30 матчей при 1 ничьей и 5 поражениях.

Еще по теме:
Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку 4
Бензема потроллил Роналду после трансфера в «Аль-Хиляль»
Роналду выложил фото из расположения «Аль-Насра» 2
Источник: Arriyadiyah
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Жезуш Жорже
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
23:07
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
22:49
1
Бубнов – о новичке «Зенита»: «То, что нужно на данный момент»
22:22
2
ФотоКлуб Абаскаля объявил о подписании экс-игрока «Спартака»
22:08
2
Шалимов поспорил с Аршавиным насчет игры Соболева
21:59
Тренер «Аль-Насра» может уйти в отставку из-за Роналду
21:46
Клуб Бердыева взял в аренду защитника «Локомотива»
21:33
1
Бубнов объяснил, почему не включил Аршавина в топ-3 лучших российских футболистов в 21-м веке
21:09
2
В «Зените» раскрыли планы на последние дни зимнего трансферного окна
20:44
12
Топ-5 лучших российских футболистов в 21-м веке по версии Бубнова
20:33
4
Все новости
Все новости
Тренер «Аль-Насра» может уйти в отставку из-за Роналду
21:46
Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку
16:41
4
Бензема потроллил Роналду после трансфера в «Аль-Хиляль»
13:59
Роналду выложил фото из расположения «Аль-Насра»
12:52
2
Кроос поддержал Роналду, устроившего забастовку в Саудовской Аравии
00:37
2
Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии: подробности
Вчера, 19:16
4
Прогноз букмекеров, где продолжит карьеру Роналду
Вчера, 14:36
2
«Мы не будем унижаться перед Криштиану»: новый виток бунта Роналду в Саудовской Аравии
8 февраля
3
Морган в одном предложении описал суть бунта Роналду
8 февраля
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
7
Морган отреагировал на забастовку Роналду в Саудовской Аравии
8 февраля
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
7 февраля
1
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду
7 февраля
3
«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду
6 февраля
ВидеоФанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду
6 февраля
2
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
6 февраля
3
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
6 февраля
5
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
6 февраля
Губерниев высмеял забастовку Роналду
6 февраля
2
Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду
6 февраля
1
Лучший бомбардир в истории АПЛ раскритиковал Роналду
6 февраля
1
В Саудовской Аравии недовольны забастовкой Роналду
6 февраля
1
В саудовской лиге прокомментировали ситуацию с Роналду
6 февраля
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
5 февраля
5
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
5 февраля
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
5 февраля
5
Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности
5 февраля
2
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист»
5 февраля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 