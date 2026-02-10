Тренер «Аль-Насра» может уйти в отставку из-за Роналду

Будущее Жорже Жезуша на посту главного тренера «Аль-Насра» находится под вопросом.

Его контракт с клубом из Эр-Рияда истекает летом.

Жезуш сообщил руководству «Аль-Насра», что не продлит договор, если команду покинет Криштиану Роналду.

Также португальский специалист засомневался в своем будущем из-за невыполненных обещаний по трансферам – зимой ему не купили двух игроков.