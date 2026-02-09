Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии: подробности

Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии: подробности

Сегодня, 19:16

Нападающий Криштиану Роналду вернется в состав «Аль-Насра» на этой неделе.

41-летний португалец прекращает забастовку, добившись сразу трех целей:

  • обратил внимание на неравное отношение Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) к клубам лиги;
  • добился погашения долгов по зарплате в «Аль-Насре»;
  • вернул полномочия двум португальским директорам клуба Жозе Семеду и Симау Коутинью.

Роналду согласился вернуться к тренировкам. Ожидается, что он выйдет на поле в субботнем матче с «Аль-Фатехом».

Форвард уже пропустил две встречи «Аль-Насра», а также не сыграет с «Аркадагом» в среду.

Источник: A Bola
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
