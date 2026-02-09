Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии: подробности

Нападающий Криштиану Роналду вернется в состав «Аль-Насра» на этой неделе.
41-летний португалец прекращает забастовку, добившись сразу трех целей:
- обратил внимание на неравное отношение Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) к клубам лиги;
- добился погашения долгов по зарплате в «Аль-Насре»;
- вернул полномочия двум португальским директорам клуба Жозе Семеду и Симау Коутинью.
Роналду согласился вернуться к тренировкам. Ожидается, что он выйдет на поле в субботнем матче с «Аль-Фатехом».
Форвард уже пропустил две встречи «Аль-Насра», а также не сыграет с «Аркадагом» в среду.
Источник: A Bola