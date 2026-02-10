Роналду выложил фото из расположения «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду находится в расположении клуба.
Португалец опубликовал соответствующее фото с эмодзи ✌🏽.
Ранее 41-летний форвард пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада».
Он устраивал забастовку и прекратил ее 9 февраля, когда «Аль-Наср» выплатил долги по зарплате сотрудникам.
Ранее сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
- В этом сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча, забил 18 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: страница Криштиану Роналду в соцсети X