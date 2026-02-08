Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Морган отреагировал на забастовку Роналду в Саудовской Аравии

Морган отреагировал на забастовку Роналду в Саудовской Аравии

Сегодня, 00:40

Британский телеведущий Пирс Морган рассказал о своем отношении к демаршу Криштиану Роналду.

  • 41-летний нападающий уже пропустил 2 матча «Аль-Насра».
  • Он проводит в клубе из Эр-Рияда 4-й год.
  • Португальцу платят более 200 млн евро за сезон, но есть информация о долгах по зарплате.

– Была ли у вас возможность поговорить с вашим другом Криштиану по поводу его протеста? Считаю, что всем футбольным болельщикам нужна ясность в этом вопросе. Вы могли бы войти в историю.

– Да, у меня был такой разговор, но он останется между мной и Криштиану.

Достаточно сказать, что я полностью понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю.

Еще по теме:
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду 4
Источник: твиттер Пирса Моргана
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
  • Читайте нас: 