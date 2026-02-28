Скандальная победа «Зенита», жеребьевка 1/8 финала ЛЧ, конфликт в клубе РПЛ, соперники сборной России в марте и другие новости

Названы оба соперника России в марте – это 131-я и 54-я сборные в рейтинге ФИФА

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и сетка турнира до финала

Стали известны судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона

Раскрыто, сколько весит Вера после сборов

Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и сетка до финала, результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций и сетка до финала

«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона

В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт

13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей

«Зенит» возобновил сезон РПЛ победой – гол «Балтики» отменили, но клуб это обжалует

Два игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026