Скандальная победа «Зенита», жеребьевка 1/8 финала ЛЧ, конфликт в клубе РПЛ, соперники сборной России в марте и другие новости

Названы оба соперника России в марте – это 131-я и 54-я сборные в рейтинге ФИФА
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и сетка турнира до финала
Стали известны судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона
Раскрыто, сколько весит Вера после сборов
Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и сетка до финала, результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций и сетка до финала
«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей
«Зенит» возобновил сезон РПЛ победой – гол «Балтики» отменили, но клуб это обжалует
Два игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026