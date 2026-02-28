Введите ваш ник на сайте
  Скандальная победа «Зенита», жеребьевка 1/8 финала ЛЧ, конфликт в клубе РПЛ, соперники сборной России в марте и другие новости

Скандальная победа «Зенита», жеребьевка 1/8 финала ЛЧ, конфликт в клубе РПЛ, соперники сборной России в марте и другие новости

Сегодня, 02:00

Названы оба соперника России в марте – это 131-я и 54-я сборные в рейтинге ФИФА

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и сетка турнира до финала

Стали известны судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона

Раскрыто, сколько весит Вера после сборов

Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и сетка до финала, результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций и сетка до финала

«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона

В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт

13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей

«Зенит» возобновил сезон РПЛ победой – гол «Балтики» отменили, но клуб это обжалует

Два игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Источник: «Бомбардир»
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
Скандальная победа «Зенита», жеребьевка 1/8 финала ЛЧ, конфликт в клубе РПЛ, соперники сборной России в марте и другие новости
02:00
Два игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026
01:43
2
Нигматуллин двумя словами отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
01:01
2
ВидеоМостовой «по-футбольному» разобрал отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
00:25
6
ВидеоСтало известно, будет ли «Балтика» обжаловать отмену гола в ворота «Зенита»
00:17
12
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»
Вчера, 23:57
13
В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:50
10
ВидеоСемак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:39
6
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:17
10
Петров из «Балтики» эмоционально высказался об отмене гола в ворота «Зенита»
01:24
1
Тренер «Балтики» – о поражении от «Зенита» с отмененным голом: «Все вместе преподнесли Семаку подарок на день рождения»
00:45
1
ВидеоСтало известно, будет ли «Балтика» обжаловать отмену гола в ворота «Зенита»
00:17
12
Видео«Зенит» показал, как Семака поздравили в раздевалке с 50-летием
00:09
1
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»
Вчера, 23:57
13
В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:50
10
ВидеоСемак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:39
6
Егоров: «Сезон РПЛ был размазан и слит сегодня»
Вчера, 23:25
6
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:17
10
Радимов оценил скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:07
3
«Балтика» тремя словами охарактеризовала поражение от «Зенита»
Вчера, 22:56
13
ВидеоДивеев прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 22:44
5
Генич: «Зенит» взял три очка, а выиграла «Балтика»
Вчера, 22:34
12
Семак повторил достижение Семина, Романцева и Бердыева
Вчера, 22:30
5
ВидеоЛапочкин проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 22:19
17
Реакция Аршавина на скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 22:13
7
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 21:53
30
ФотоГол «Балтики» «Зениту» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии
Вчера, 21:36
83
РПЛ. «Зенит» возобновил сезон победой над «Балтикой» (1:0) и вышел в лидеры в юбилей Семака
Вчера, 21:31
182
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:28
1
ФотоГол «Балтики» в ворота «Зенита» отменили из-за пассивного офсайда
Вчера, 21:19
46
ФотоЛучшим в Примере в феврале стал игрок не из «Реала» и «Барсы», а из Грузии
Вчера, 21:01
Рабинер дал прогноз на чемпиона РПЛ
Вчера, 20:39
2
1-й тайм матча «Зенит» – «Балтика» вызвал матерную реакцию
Вчера, 20:32
10
«Динамо» может лишиться легионера
Вчера, 20:20
