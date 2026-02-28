Нигматуллин двумя словами отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал спорный эпизод в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры чемпионата.

«Гниeт футбол... Поэтому его не смотрю», – написал Нигматуллин в своем телеграм-канале.