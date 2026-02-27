В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов дал комментарии по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Матч получился равным? Справедливее была бы ничья?

– Согласен, в первом тайме «Зенит» нас придавил, мы больше оборонялись. Во втором тайме была равная игра – моменты были у обеих команд.

Наши ребята не дрогнули перед стадионом, «Зенитом». Наших болельщиков был очень хорошо слышно, их поддержка была очень важной.

– Андраде после отмененного гола поддержали?

– Да, он сильно расстроен.

– «Зениту» повезло?

– В футболе не очень корректно использовать слово «повезло». Наверное, матч должен был закончиться иначе.

– Почему не комментируете судейство в этом матче?

– Это эмоциональный вопрос. Лучше комментировать на холодную голову.