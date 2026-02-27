В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов дал комментарии по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».
- Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
- Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Матч получился равным? Справедливее была бы ничья?
– Согласен, в первом тайме «Зенит» нас придавил, мы больше оборонялись. Во втором тайме была равная игра – моменты были у обеих команд.
Наши ребята не дрогнули перед стадионом, «Зенитом». Наших болельщиков был очень хорошо слышно, их поддержка была очень важной.
– Андраде после отмененного гола поддержали?
– Да, он сильно расстроен.
– «Зениту» повезло?
– В футболе не очень корректно использовать слово «повезло». Наверное, матч должен был закончиться иначе.
– Почему не комментируете судейство в этом матче?
– Это эмоциональный вопрос. Лучше комментировать на холодную голову.
Источник: «Матч ТВ»