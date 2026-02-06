Фанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду

Болельщики «Аль-Насра» встали на сторону Криштиану Роналду в конфликте с руководством клуба.

Во время домашнего матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» они мощно поддержали капитана команды.

На 7-й минуте [отсылка к игровому номеру португальца] фанаты стали поднимать небольшие плакаты с фамилией Криштиану.