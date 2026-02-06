Введите ваш ник на сайте
Фанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду

Вчера, 22:37
4

Болельщики «Аль-Насра» встали на сторону Криштиану Роналду в конфликте с руководством клуба.

Во время домашнего матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» они мощно поддержали капитана команды.

На 7-й минуте [отсылка к игровому номеру португальца] фанаты стали поднимать небольшие плакаты с фамилией Криштиану.

  • Криштиану устроил забастовку. По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
  • Он проводит в «Аль-Насре» 4-й год.
  • У Роналду 961 гол за карьеру.

Источник: твиттер «Аль-Насра»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
asd@dsa
1770407007
Красиво.
Ответить
Cubinec1989
1770409024
Действительно мощно! Красавцы!
Ответить
САДЫЧОК
1770411889
Месси курит в сторонке.
Ответить
asd@dsa
1770417394
А никто и не сомневался что поддержат. Кроме айболидов.Но тех растоптали просто.
Ответить
