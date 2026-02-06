Фанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду

Болельщики «Аль-Насра» встали на сторону Криштиану Роналду в конфликте с руководством клуба.
Во время домашнего матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» они мощно поддержали капитана команды.
На 7-й минуте [отсылка к игровому номеру португальца] фанаты стали поднимать небольшие плакаты с фамилией Криштиану.
- Криштиану устроил забастовку. По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
- Он проводит в «Аль-Насре» 4-й год.
- У Роналду 961 гол за карьеру.
Источник: твиттер «Аль-Насра»