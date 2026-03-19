Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира

«Интер Майами» дома сыграл вничью с «Нэшвиллом» 1:1 в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

На гол форварда «цапель» Лионеля Месси, забитый на 7-й минуте, гости ответили мячом Кристиана Эспиносы на 74-й.

Первый матч закончился ничьей 0:0. «Нэшвилл» вышел в следующий раунд турнира благодаря правилу гостевого гола. «Интер Майами», который в прошлом сезоне добрался до полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, вылетел из соревнования.

Лионель Месси забил 900-й гол в своей карьере в своем 1142-м матче.