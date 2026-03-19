Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира

Вчера, 08:17
1

«Интер Майами» дома сыграл вничью с «Нэшвиллом» 1:1 в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

На гол форварда «цапель» Лионеля Месси, забитый на 7-й минуте, гости ответили мячом Кристиана Эспиносы на 74-й.

Первый матч закончился ничьей 0:0. «Нэшвилл» вышел в следующий раунд турнира благодаря правилу гостевого гола. «Интер Майами», который в прошлом сезоне добрался до полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, вылетел из соревнования.

Лионель Месси забил 900-й гол в своей карьере в своем 1142-м матче.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала
Интер Майами - Нэшвилл - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Л. Месси, 7; 1:1 - К. Эспиноса, 74.
Календарь турнира

Еще по теме:
Реакция Месси на отмену Финалиссимы 5
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС 2
Азар определил сильнейшего из пары Месси – Роналду
Источник: «Бомбардир»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ Нэшвилл Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773905938
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо было Эль Пистолеро в старте заявлять
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
4
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
Вчера, 08:17
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси продлил серию без результативных действий
2025.05.01 08:30
«Интер Майами» с Месси вылетел в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.05.01 07:51
ВидеоМесси дразнили майкой Роналду после поражения «Интера Майами»: реакция Лео
2025.04.26 11:47
1
«Интер Майами» с Месси проиграл в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.04.25 08:37
1
Дубль Месси вывел «Интер Майами» в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.04.10 08:43
2
Месси впервые в сезоне не сделал результативных действий
2025.04.03 09:30
«Интер Майами» с Месси проиграл первый четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.04.03 08:34
1
ФотоВсе пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
Месси и Суарес забили на Ямайке и помогли «Интеру» выйти в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 08:49
Тренер «Интера Майами» объяснил отсутствие Месси
2025.03.07 12:11
1
Стала известна причина, по которой Месси пропустил второй матч «Интера Майами» подряд
2025.03.07 08:35
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» победил ямайский клуб, Суарес забил в 3-м матче подряд
2025.03.07 08:18
Шапи высказался об игре против Месси в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
2025.02.26 13:51
2
ФотоРоссийский футболист сфотографировался с Месси после матча в США
2025.02.26 12:15
5
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Гол Месси помог «Интер Майами» пройти «Канзас», Шапи заменили во 2-м тайме
2025.02.26 08:05
Мексиканского судью отстранили на полгода из-за Месси
2025.02.24 23:57
2
КОНКАКАФ наказала судью, попросившего автограф у Месси
2025.02.21 13:29
1
Месси отдал свою футболку судье после матча в морозную погоду
2025.02.21 10:43
Месси не захотел играть в холодную погоду – матч «Интера Майами» перенесли
2025.02.17 23:11
6
Тренер «Интер Майами» прокомментировал вылет команды из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2024.04.11 11:11
1
«Интер Майами» с Месси в составе вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2024.04.11 07:51
6
Месси вернулся к тренировкам и может сыграть в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
2024.04.03 09:44
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выйти в 1/4 финала
2024.03.14 07:48
ВидеоМесси получил удар по икроножной мышце в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2024.03.08 14:04
1
Месси продлил результативную серию
2024.03.08 10:39
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» избежать поражения в Нэшвилле
2024.03.08 09:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 