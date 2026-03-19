Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира

«Интер Майами» дома сыграл вничью с «Нэшвиллом» 1:1 в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
На гол форварда «цапель» Лионеля Месси, забитый на 7-й минуте, гости ответили мячом Кристиана Эспиносы на 74-й.
Первый матч закончился ничьей 0:0. «Нэшвилл» вышел в следующий раунд турнира благодаря правилу гостевого гола. «Интер Майами», который в прошлом сезоне добрался до полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, вылетел из соревнования.
Лионель Месси забил 900-й гол в своей карьере в своем 1142-м матче.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала
Интер Майами - Нэшвилл - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Л. Месси, 7; 1:1 - К. Эспиноса, 74.
Источник: «Бомбардир»