Месси вернулся к тренировкам и может сыграть в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии нападающего команды Лионеля Месси перед первой игрой 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Монтерреем»

«Сейчас я не знаю сыграет ли Месси, но он тренировался. Мы все еще думаем, у нас есть еще 24 часа.

Лионель травмирован, и мы должны следить за его игровым временем. Завтра у нас важная встреча, но мы должны учесть, что апрель только начинается. Для нас все только начинается, и мы не можем подвергать риску наших футболистов. Мы определим, как будет лучше для Лео и любого другого игрока, и затем примем правильное решение.

Мы должны подойти к матчу без каких-либо оправданий. Реальность такова, что в настоящее время у нас есть проблемы из-за травм, которые мешают нам. В раздевалке всегда возникает ощущение, что через неделю мы будем в полном составе, а спустя неделю что-то происходит. В последние пару недель мы сталкивались с различными ситуациями, но надеемся, что сыграем хорошо, несмотря на потери. Хотя, конечно, когда у нас будут все футболисты, мы станем сильнее.

Месси – игрок, способный многое изменить, мы это знаем. Мы подождем до завтра и посмотрим, выйдет ли он на поле. Но если нет, мы сделаем то же, что и в прошлый раз, и постараемся выиграть без него. Если он будет играть, мы будем наслаждаться игрой еще больше», – сказал Мартино.