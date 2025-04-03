Месси впервые в сезоне не сделал результативных действий

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Лос-Анджелесом» (0:1) не сделал результативных действий. Это произошло впервые в сезоне. Аргентинец провел полный матч.

В предыдущих 6 встречах за «Интер Майами» в этом году Месси забил 5 голов и сделал 2 передачи. Он делал результативные действия в каждой игре.

«Интер Майами» потерпел первое поражение в этом сезоне и под руководством Хавьера Маскерано. Серия клуба без поражений с начала сезона длилась девять игр.