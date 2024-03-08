Месси продлил результативную серию

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забивает голы в трех матчах подряд. В первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» в гостях он забил 1 мяч.
Ранее он оформил дубль в ворота «Орландо Сити» и также 1 раз поразил ворота «Лос-Анджелес Гэлакси» во встречах МЛС.
Всего Месси отметился результативными действиями в четырех матчах подряд. Он сделал также голевую передачу в игре с «Реал Солт-Лейк» в МЛС.
- Всего на счету 36-летнего Месси стало 4 очка (3 + 1) по системе «гол + пас» в сезоне-2024.
- 37-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес в матче с «Нэшвиллом» забил гол и отдал передачу. На его счету ужн 7 (3+4) очков по «гол+пас» в этом сезоне.