Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Месси продлил результативную серию

    Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забивает голы в трех матчах подряд. В первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» в гостях он забил 1 мяч.

    Ранее он оформил дубль в ворота «Орландо Сити» и также 1 раз поразил ворота «Лос-Анджелес Гэлакси» во встречах МЛС.

    Всего Месси отметился результативными действиями в четырех матчах подряд. Он сделал также голевую передачу в игре с «Реал Солт-Лейк» в МЛС.

    • Всего на счету 36-летнего Месси стало 4 очка (3 + 1) по системе «гол + пас» в сезоне-2024.
    • 37-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес в матче с «Нэшвиллом» забил гол и отдал передачу. На его счету ужн 7 (3+4) очков по «гол+пас» в этом сезоне.

    Новости по теме
    Месси получил удар по икроножной мышце в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ 1
    Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» избежать поражения в Нэшвилле 1
    Суарес купил дом рядом с Месси – известна стоимость 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BlackMurder
    1709891007
    Два недоразумения последних лет, а Роналду так и шлепает голами
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+