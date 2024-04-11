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    • Тренер «Интер Майами» прокомментировал вылет команды из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

    Тренер «Интер Майами» прокомментировал вылет команды из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино после ответного матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Монтерреем» (1:3) сказал, что для его команды борьба за выход в следующую стадию завершилась после второго пропущенного гола.

    «Поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом турнире.

    Мы дали бой «Монтеррею» в первом матче и сегодня были в игре до тех пор, пока не забил Бертераме [сделавший счет 2:0] – именно в этот момент противостояние для нас закончилось», – сказал Мартино.

    • Аргентинский нападающий «Интера» Лионель Месси отыграл весь матч и отметился голевой передачей.
    • В первом матче «Монтеррей» также победил со счетом 2:1.

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    Источник: AP

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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1712823511
    ахаххахахах!!! пенсионеров набрали и с о $ у т
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