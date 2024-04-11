Тренер «Интер Майами» прокомментировал вылет команды из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино после ответного матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Монтерреем» (1:3) сказал, что для его команды борьба за выход в следующую стадию завершилась после второго пропущенного гола.

«Поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом турнире.

Мы дали бой «Монтеррею» в первом матче и сегодня были в игре до тех пор, пока не забил Бертераме [сделавший счет 2:0] – именно в этот момент противостояние для нас закончилось», – сказал Мартино.