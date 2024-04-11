«Интер Майами» с Месси в составе вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Мексиканский «Монтеррей» выиграл у «Интер Майами» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ – 3:1.

Аргентинский нападающий гостей Лионель Месси отметился голевой передачей на Гомеса на 85-й минуте. Он провел на поле весь матч. Также полную игру провели испанский хавбек Серхио Бускетс и уругвайский форвард Луис Суарес.

Испанский защитник «Интера» Жорди Альба был удален на 78-й минуте, когда получил вторую желтую карточку.

Первую встречу также выиграл «Монтеррей» со счетом 2:1. «Интер Майами» вылетел из турнира.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. Ответный матч

Монтеррей – Интер – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Васкес, 31; 2:0 – Бертераме, 58; 3:0 – Гальярдо, 64; 3:1 – Гомес, 85.

Удаления: нет – Альба, 78.