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    • «Интер Майами» с Месси в составе вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

    «Интер Майами» с Месси в составе вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

    Мексиканский «Монтеррей» выиграл у «Интер Майами» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ – 3:1.

    Аргентинский нападающий гостей Лионель Месси отметился голевой передачей на Гомеса на 85-й минуте. Он провел на поле весь матч. Также полную игру провели испанский хавбек Серхио Бускетс и уругвайский форвард Луис Суарес.

    Испанский защитник «Интера» Жорди Альба был удален на 78-й минуте, когда получил вторую желтую карточку.

    Первую встречу также выиграл «Монтеррей» со счетом 2:1. «Интер Майами» вылетел из турнира.

    Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. Ответный матч

    Монтеррей – Интер – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Васкес, 31; 2:0 – Бертераме, 58; 3:0 – Гальярдо, 64; 3:1 – Гомес, 85.

    Удаления: нет – Альба, 78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    stas06
    1712813323
    Еcли делаете ставки -> bets-info.ru
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    acor94
    1712813367
    Лооооооох! Пииииидр!
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    Plyash
    1712816110
    Роналду тоже уже в "отпуске."
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